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У Лимані зросла кількість жертв та поранених внаслідок обстрілу окупантами

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Лимані зросла кількість жертв та поранених внаслідок обстрілу окупантами

Удар по Лиману на Донеччині 8 липня 2023. / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Росіяни атакували місто Лиман з реактивної системи залпового вогню.

У Лимані на Донеччині внаслідок обстрілу армією Росії у суботу, 8 липня, зросла кількість жертв – наразі відомо про вісьмох загиблих. Кількість поранених зросла до 13 осіб.     

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ. 

"Наразі відомо про 8 загиблих внаслідок ранкового ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та троьх легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу. 

Обстріл Лимана 8 липня

Окупанти близько 10 ранку обстріляли місто Лиман на Донеччині з реактивної системи залпового вогню. Загарбники вдарили по приватному сектору. 

Внаслідок ворожого удару є жертви та поранені. На місці працює поліція та надзвичайники.

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Дата публікації
Перегляди
87
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