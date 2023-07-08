У Лимані зросла кількість жертв та поранених внаслідок обстрілу окупантами

У Лимані на Донеччині внаслідок обстрілу армією Росії у суботу, 8 липня, зросла кількість жертв – наразі відомо про вісьмох загиблих. Кількість поранених зросла до 13 осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Наразі відомо про 8 загиблих внаслідок ранкового ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та троьх легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу.

Обстріл Лимана 8 липня

Окупанти близько 10 ранку обстріляли місто Лиман на Донеччині з реактивної системи залпового вогню. Загарбники вдарили по приватному сектору.

Внаслідок ворожого удару є жертви та поранені. На місці працює поліція та надзвичайники.

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