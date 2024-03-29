У липні цього року російські війська можуть знову стояти під Києвом — The Times

Існує загроза, що в липні 2024 року російські війська знову можуть опинитися під Києвом, а президент України Володимир Зеленський знову звернеться до країн Заходу з проханням не вивозити його, а надати необхідні українській армії боєприпаси, щоб битися з ворогом.

Такий сценарій описав у виданні The Times колумніст Ієн Мартін.

За його словами, всупереч поширеній думці, що війна в Україні – це вічний "заморожений конфлікт", на лінії фронту точиться гостра боротьба, та існує реальний ризик того, що українські сили будуть відкинуті.

У разі поразки України, зауважує автор, наступною ціллю російського диктатора Володимира Путіна можуть стати країни Європи. Уряди, які найбільше підтримують Україну, явно стурбовані можливістю найгірших сценаріїв.

Також читайте Заяви Макрона щодо відправлення військ до України розлютили чиновників США: деталі Bloomberg

"Президент Макрон чітко відчув небезпеку і намагається скерувати Захід до більш силового підходу, підвищуючи можливість введення наземних військ. Інші країни, наприклад Німеччина, рішуче це заперечують. Коли нарешті буде зрозуміло, що мир для європейського населення гарантується лише силою? Коли Україна впаде і Путін перейде до загрози країнам Балтії, Польщі, Фінляндії, Швеції чи Норвегії? Ніхто, хто є прихильником українського самовизначення проти російського варварства, не хоче, щоб цей кошмарний сценарій здійснився. Але ставки дуже високі. Ми повинні усвідомлювати жахливу ціну поразки", – наголосив Мартін.

Автор колонки процитував опитування, проведене Європейською радою з міжнародних відносин у січні цього року в 12 країнах, яке показало, що лише 10% опитаних вважають, що Україна може перемогти. Близько 37% переконані, що найбільш вірогідним є компроміс, а 19,5 % вважають, що Росія зрештою переможе.

Колумніст також нагадав, що можливі й інші сценарії, окрім військової поразки України. До прикладу, в Росії може відбутися державний переворот, або Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США може спробувати нав’язати припинення вогню та де-факто змусити Україну капітулювати.

Нагадаємо, у британському виданні The Economist опублікували песимістичний прогноз, за яким новий великий наступ Росії влітку цього року стримати буде значно важче, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також: