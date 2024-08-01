У липні Україна запустила більше безпілотників дальнього радіусу дії, ніж Росія – Forbes

Вперше Україна здійснила більше дальніх атак з безпілотників, ніж Росія.

Про це пише Forbes.

"Опубліковані дані свідчать про те, що в липні Росія відправила 426 безпілотників типу Shahed в Україну. За той самий період Україна завдала удару у відповідь, застосувавши понад 520 безпілотників", – йдеться у статті.

У матеріалі наголошується, що українські БПЛА завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим обʼєктам РФ, оскільки ворог має слабший захист. У виданні припускають, що завдяки цьому Київ може отримувати перевагу.

"Росія, схоже, менш ефективно збиває нападників, оскільки українські удари завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об’єктам. Україна, можливо, отримує перевагу в стратегічній війні дальніх ударів безпілотників – і президент Зеленський обіцяє більше і кращі ударні безпілотники в майбутньому", – пише Forbes.

Нагадаємо, воїни Міжнародного легіону ГУР за допомогою FPV-дронів підірвали ворожі склади боєприпасів і засоби РЕБ окупантів.

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