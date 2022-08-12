У лісі на Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами українця - Бучанська міськрада

За попередніми даними, тіло належить мешканцю Києва 1964 року народження, який був розстріляний російськими нелюдами під час окупації.

У лісі на Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами українця.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

"Пішим патрулем третьої роти Добровольчого формування Бучанської територіальної громади у лісі ближче до узбіччя дороги Блиставиця - Здвижівка виявлено тіло людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми даними, тіло належить мешканцю Києва 1964 року народження, який був розстріляний російськими нелюдами під час окупації.

"Його доньку викрали орки і вивезли на територію Білорусі 28 лютого", - додали у міськраді.

За фактом виявлення тіла розпочато слідство.

Нагадаємо, у Бучанській громаді під час вторгнення військ Росії та окупації загинули щонайменше 458 українців (366 чоловіків, 86 жінок, п'ять невпізнаних, один мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло) — саме стільки тіл загиблих знайшли.

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