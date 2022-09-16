У лісі під Ізюмом знайшли 400 могил з закатованими та вбитими мирними мешканцями і військовими (фото)

В лісі біля Ізюма виявили могили, в яких похоронені закатовані окупантами українці.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.

“Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім'я цьому – Росія. На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ. Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського”, - розповів Володимир Зеленський.

Також він наголосив, що окупантам, які чинили звірства на нашій землі, - не втекти та не сховатися.

“Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Польща, Німеччина та Франція погодилися створити місію з навчання ЗСУ.

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