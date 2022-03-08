У лісі під Києвом заблокована довга ворожа колона, яку вже зачекались захисники столиці

Для ворога тримають авіацію, артилерію і влучні постріли

Російська авіація завдала удару по складах поблизу Броварів. Виникла масштабна пожежа, яку вже ліквідовують. Натомість танкові колони ворога, які сунули з Північного-Сходу заблоковані.

Про це йдеться в ТСН.

На півночі Київської області вже нема безпечного місця. Ворожа авіація вдарила по складах поблизу Броварів. Клуби густого диму накривають усі навколишні села, горять тони прального порошку, засобів для миття посуду. Ударною хвилею повибивало вікна, двері. На щастя, ворожий авіаналіт не завдав шкоди військовим. А от охоронниця Валентина страшенно налякалася. «Бахнуло, це ракета, вікна, а потім будка, а потім туди попало і одразу загорілося», - зі сльозами розповідає жінка.

Це ворожа авіація ще проривається ближче до Києва, а її танкові колони вже заблоковані у лісах на Північному-Сході. Так кажуть бійці, які тримають тут оборону. Вони показують чорний дим на обрії, то горить ворожа колона.

Командир підрозділу Максим каже, ворог змінив тактику. Вже не пересувається великими, довгими колонами. Вони поділилися на невеликі маневрові групи, якими промацують оборону, шукають, де можуть вислизнути.

«Тут не було ще зіткнення, їх розбивають ще на підході - артилерія, авіація, противник зазнає втрат і відступає. В нас настрій бойовий, ми їх чекаємо-чекаємо, не можемо дочекатися, приїхали б і ми б закінчили просто на цьому полі», - каже боєць.

Ситуація в Броварах: російська авіація завдала удару по складах

Бійці на позиціях в піднесеному настрої, постійно жартують. Вони знають, захищають від ворога свою землю і своїх людей, які підтримають їх, прикриють з флангів. Місцевий житель Микола вже набрав гранат, витяг свого вінчестера. Він теж чекає росіян. «Це куля на кабана, та для москаля… Мені його треба на 100 метрів підпустити, 60-70 метрів, ну щоб в лоб. Я Афганістан пройшов, я бойова одиниця, я звідси не піду», - каже чоловік.

Велика колона російських танків розміщена у сусідньому лісі, але військові кажуть, без паніки, не бійтеся. Ворог сам наляканий, ця колона як загнаний звір намагається вирватися з цього лісу, та не виходить.

Воякам російської армії страшно показатися на цьому полі, де їх чекають не лише авіація та артилерія, кулемети та автомати, але й мисливські гвинтівки з кулями на кабана.