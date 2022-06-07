У Лисичанську окупанти обстріляли ринок, гірничий коледж і школу: постраждали дві людини

У Лисичанську окупанти обстріляли ринок, гірничий коледж і школу: постраждали дві людини

Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Луганську область.

Протягом минулої доби у Лисичанську росіяни обстрілювали місцевий ринок, гірничий коледж та школу. Там постраждали дві людини.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Полум’я вдалося приборкати лише ближче до вечора 6 червня.

Внаслідок ворожих атак зруйновано навальні заклади. Будівля гірничо-індустріального фахового коледжу практично вигоріла. Км того, пошкоджено приміщення загальноосвітньої школи. Звідси евакуювали двох постраждалих.

Крм того, трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували до лікувальних закладів інших регіонів – це два чоловіки та жінка.

За словами Гайдая, зранку 6 червня стався масований обстріл Золотого. За попередніми даними, у місті зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по Гірському. Там пошкоджено 11 будинків.

Нагадаємо, розпочалася 104 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили 10 атак окупантів на Донбасі і поколошматили їх з вертольотів на Півдні. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу за 7 червня.

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