У Лисичанську окупанти почали вивозити людей до фільтраційних таборів - ВЦА

В тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області росіяни почали уже наводити свої порядки. Стало відомо, що загарбники вивозять людей до фільтраційних таборів.

За словами голови військової цивільної адміністрації Валерія Шибіка, окупанти вивозять жителів Лисичанська до Стаханова, що перебуває під контролем у росіян.

Про це глава ВЦА розповів в ефірі спільного телемарафону у середу, 6 липня.

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Він також додав, що з окупованим містом відсутній зв'язок. "У нас вже є дані про вивезення людей до Стаханова у фільтраційний табір", – сказав очільник ВЦА.

Шибік зауважив, що в окупованому місті залишилось приблизно 10-12 тисяч людей. Станом на 6 липня 40-60 тисяч осіб вдалося евакуювати з міста.

Нагадаємо, у неділю, 3 липня, Збройні Сили України відійшли від Лисичанська Луганської області, де точилися запеклі. В Генштабі назвали це тактичним рішенням, щоб зберегти життя українським військовим. В Офісі президента запевнили, що відхід ЗСу від Лисичанська та Луганської області не означає втрату Донбасу. Це питання поверненя регіону "правильним шляхом".

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, захоплення Лисичанська російським окупантам коштувало втрати 7 тисяч своїх військових. Також загарбники на цьому напрямку втратили багато бронетехніки.

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