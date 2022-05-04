У Лисичанську окупанти знищили протитуберкульозний диспансер, який пережив дві світові війни (відео)

У Лисичанську (Луганська область) російські окупанти у вівторок, 3 травня, обстріляли історичну будівлю протитуберкульозного диспансеру.
Бельгійський архітектурний ансамбль у Лисичанську витримав дві світові війни і битву за місто у 2014 році.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Понадсторічна будівля Бельгійської спадщини, в якій базувався тубдиспансер, спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Орки полюють на "стратегічні об’єкти", тож цілеспрямовано поцілили в медичний заклад", - зазначив Гайдай.
Голова ОВА наголосив, що за понад два місяці війни жоден лікувальний заклад на Луганщині не вцілів
"Прилетіло також у двір Бельгійської лікарні, яка чекала на реставрацію та нове призначення", - додав він.
Гайдай звернув увагу, що Бельгійський архітектурний ансамбль у Лисичанську витримав дві світові війни, але руйнується росіянами у ХХІ столітті.
"Красиві історичні споруди стали мішенями для неосвічених рашистів. Мета росіян - тотальне знищення", - підсумував очільник ОВА.
Раніше у Лисичанську внаслідок обстрілів вщент згоріла будівля гімназії, яка є частиною Бельгійської архітектурної спадщини міста. Гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України і була одним із найкращих освітніх закладів Луганщини.
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