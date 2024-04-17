У Лисичанську п'яний окупант розстріляв двох цивільних – подробиці

У тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині, п'яний солдат окупаційної армії РФ розстріляв двох чоловіків з автомата Калашникова.

Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на джерела.

Тіла чоловіків з вогнепальними пораненнями виявили в будинку на провулку Червоному у Лисичанську. Серед загиблих вказуються 51-річний Андрій Тонченко і 34-річний Віктор Барвінок.

За підозрою у вбивстві затримали 57-річного російського військовослужбовця Василя Сажина. Він заявив, що нібито розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися, і він розстріляв обох чоловіків з автомата.

Окупант Василь Сажин, який вбив двох чоловіків у Лисичанську / Фото: t.me/astrapress

За даними ASTRA, окупант служить у підрозділі "Шторм", раніше він був судимий за розбій, ДТП із постраждалими і крадіжки.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Стаханові на Луганщині окупанти викрали та вбили місцевого пенсіонера, а також забрали його автомобіль (фото).

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