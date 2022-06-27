У Лисичанську росіяни обстріляли натовп людей, які прийшли по воду: 8 загиблих, 21 поранених

У Лисичанську росіяни обстріляли натовп людей, які прийшли по воду: 8 загиблих, 21 поранених

Серед загиблих і поранених є 15- і 14-річні хлопці.

У Лисичанську російські окупанти обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли по воду. Внаслідок атаки - щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених, серед яких - неповнолітні.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган", - зазначив він.

За інформацією голови ОВА, восьмеро лисичан загинули, 21 особу доправили до лікарні. З них п’ятеро після отримання меддопомоги залишилися в Лисичанську, а 16 поранених містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.

Згодом стало відомо, що серед загиблих - хлопець 2007 року народженняя, а серед поранених - підліток 2008 року народження.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Донецькій області окупанти вбили двох цивільних, ще 13 - поранені.

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