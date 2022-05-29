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У Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку: загинула дівчина

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У Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку: загинула дівчина

Фото: Сергій Гайдай

У Лисичанську армія РФ обстріляла багатоповерхівку. Там загинула дівчина, ще чотирьох місцевих жителів госпіталізували. 

Крім того, на Луганщині окупанти продовжують завдавати ударів по домівках цивільних.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Це була тяжка доба для міста – авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. Російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості", – написав він.

У Сєвєродонецьку ворог продовжує штурм, бої тривають і нині. 

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку з невстановлених наразі причин виникла масштабна пожежа на промисловому підприємстві, яке російські окупанти, очевидно, перетворили на склад боєприпасів.

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