У Лисичанську знайшли відкриту братську могилу із сотнями загиблих: людей нікому ховати (фото)

На Луганщині знайшли велику відкриту братську могилу. Тіла нікому ховати, а закопати їх не можуть, бо немає техніки.
У Лисичанську знайшли відкриту братську могилу, заповнену мішками з тілами близько 300 загиблих. Вони пахнуть смертю на теплому літньому вітрі.
Про це пише The New York Times.
У братській могилі - мирні жителі, які загинули в результаті обстрілів за декілька минулих місяців у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному. Тіла зібрані разом, тому що немає родичів, які б могли організувати поховання.
За словами одного з військових, могилу не можуть закопати, бо всю техніку віддали армії для копання траншей.
Нагадаємо, у Луганській області щодня зростає кількість обстрілів з боку російської армії. Ворога відсунуто від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих. У Сєвєродонецьку тривають бойові дії.
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