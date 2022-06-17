У Лисичанську знайшли відкриту братську могилу із сотнями загиблих: людей нікому ховати (фото)

На Луганщині знайшли велику відкриту братську могилу. Тіла нікому ховати, а закопати їх не можуть, бо немає техніки.

У Лисичанську знайшли відкриту братську могилу, заповнену мішками з тілами близько 300 загиблих. Вони пахнуть смертю на теплому літньому вітрі.

Про це пише The New York Times.

У братській могилі - мирні жителі, які загинули в результаті обстрілів за декілька минулих місяців у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному. Тіла зібрані разом, тому що немає родичів, які б могли організувати поховання.

За словами одного з військових, могилу не можуть закопати, бо всю техніку віддали армії для копання траншей.

Нагадаємо, у Луганській області щодня зростає кількість обстрілів з боку російської армії. Ворога відсунуто від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих. У Сєвєродонецьку тривають бойові дії.

Ігаль Левін порівняв війну в Україні та Ізраїлі та пояснив, у чому переваги супротивника та ЗСУ

Читайте також: