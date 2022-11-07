У Лисичанську ЗСУ накрили позиції бойовиків-"ахматівців": ліквідовано понад 30 окупантів

Збройні сили на Луганському напрямку не дають ворогові розслабитись.

По позиціях окупантів у Лисичанську на Луганщині українські артилеристи завдали удар, внаслідок чого було знищено понад 30 бойовиків так званого батальйону "Ахмат".

Про це повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, Збройні сили на Луганському напрямку не дають ворогові розслабитись. По противнику постійно завдають ударів артилерією.

"Наші підрозділи проводять певну бойову роботу, щоб ворог не розслаблявся. Росіяни інколи намагаються контратакувати. Але ми тримаємо це в полі зору. Їхні контратаки українська армія зупиняє вогнем артилерії. А далі діють наші танкові підрозділи, які відкидають ворога від позицій ЗСУ", – сказав Череваний.

Бойові дії на Луганському напрямку

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що Росія стягує "мобіків" на Кремінський і Сватівський напрямки.

Станом на кінець жовтня ЗСУ звільнили вже 9 населених пунктів в Луганській області.

31 жовтня українські захисники взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна і не дають росіянам переміщувати трасою ні особовий склад, ні військову техніку, ані боєприпаси.

Вчора російська армія знову намагалася повернути під свій контроль Білогорівку, щоб зробити з неї плацдарм для подальшого наступу. Також активні бойові дії відбуваються навколо Сватового.