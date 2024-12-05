У листопаді армія РФ зазнала рекордних втрат: британська розвідка назвала причини

Російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекордну.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Як зазначено в огляді з посиланням на дані українського Генштабу, у листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ склав 1523 особи (вбитими та пораненими).

Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових бойових втрат.

Крім того, 28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат за один день – 2030 осіб. Це вперше показник втрат РФ за день перевищив 2000.

"Листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли російські війська несуть і збільшують щомісячні загальні втрати", - зазначили розвідники.

За даними відомства, високий рівень втрат відображає високий темп російських операцій і наступів.

Окупаційна армія намагається посилити тиск на українські рубежі, прагнучи відтіснити українські війська на кількох ділянках фронту, включно з Курськом, Куп'янськом, Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.

"У грудні 2024 року, незважаючи на настання зими, кількість втрат у російських військах, найімовірніше, і далі перевищуватиме 1000 осіб на день, а піхотні атаки триватимуть на кількох напрямках", – вважають експерти.

Нагадаємо, станом на ранок 5 грудня 2024 року ЗСУ знищили 748 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових.

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