У листопаді росіяни випустили з окупованих територій півдня України лише 800 людей

Протягом листопада російські терористи випустили з тимчасово окупованих територій півдня України лише 800 громадян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з того часу як окупанти ввели перепустки для виїзду з тимчасово окупованого півдня кількість українців, що залишає регіон зменшилась в рази.

За даними Центра спротиву, до жовтня українці виїжджали з ТОТ в порядку живої черги, проходивши перевірку на блокпостах. Тоді, в середньому за добу виїжджало близько 2 тис. осіб. Однак потім росіяни ввели перепустки, які фактично є дозволами на виїзд.

"З того часу кількість людей, яким дозволили залишити регіон зменшилася в рази. І якщо в жовтні ця цифра становила близько 800 людей в тиждень, то в листопаді стільки росіяни випустили за місяць", – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву наголосили, що окупанти спочатку створюють гуманітарну кризу, а потім ворог навмисно затягує розгляд заявок та відхиляє їх, спонукаючи до виїзду мешканців до Росії, аби потім асимілювати"“біженців" та змінити демографічний склад ТОТ.

Нагадаємо, у полоні російських військових на тимчасово окупованій території Запорізької області досі перебувають 232 місцевих жителі.

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