Російський диктатор Володимир Путін розміщенням ядерної зброї на території Білорусі намагається залякати союзників України.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він заявив, що Росія намагається активізувати західних політиків, які закликають припинити підтримку України.

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"Росія робить нові кроки в спробі викликати невдоволення деяких політиків на Заході підтримкою України або залякати країни, які підтримують Україну. Це включає заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі до липня цього року", - заявив він.

Крім того, міністр порадив не звертати увагу на такі дії Кремля.

"Не варто відволікатися на крики "що тепер?". Захист країн НАТО від загрози ядерної зброї гарантовано, незалежно від того, чи розміщена ця зброя на захід від наших кордонів (Калінінград), на схід (Білорусь) або на північ (Ленінград)", - заявив Анушаускас.

Він додав, що у США теж стримано поставились до таких дій російського диктатора, заявивши, що "не збираються змінювати жоден зі своїх планів ядерного стримування".

Нагадаємо, раніше осійський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія та Китай мають намір розвивати співробітництво між країнами у різних сферах, в тому чилі у військовій, але не створювали "військовий союз".

Крім того, ми раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю означає, що Володимир Путін програє.

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