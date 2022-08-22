У "ЛНР" намагаються провести "загальну мобілізацію" та шукають рашистів-дезертирів - розвідка

У "ЛНР" намагаються провести "загальну мобілізацію" та шукають рашистів-дезертирів.

Про це повідомляє Головне управління військової розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, у тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого "голови ЛНР" Леоніда Пасічника. У ході промови було оголошено про початок "загальної мобілізації" на території "ЛНР". За словами Пасічника, вона відбуватиметься у два етапи:

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- мобілізація населення, яке отримало паспорти "ЛНР" та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

- решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться від 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.

Також ГУР стало відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців "Л/ДНР" та ЗС РФ.

Водночас, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема відомо, що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.

Нагадаємо, через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України, у командуванні повітрянодесантних військ РФ прийнято рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду участі у бойових діях.

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