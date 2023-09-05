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У "ЛНР" підірвали "головного митника" Юрія Афанасьєвського – ЗМІ (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У "ЛНР" підірвали "головного митника" Юрія Афанасьєвського – ЗМІ (фото)

Юрій Афанасьєвський / Фото: Obozrevatel

На окупованій Луганщині підірвали головного "митника ЛНР", який займався відмиванням коштів.

У тимчасово окупованій Луганській області у власному помешканні підірвали Юрія Афанасьєвського, який очолював "митницю ЛНР" і відмивав кошти для фінансування окупаційних підрозділів, що воювали проти України. Він перебуває в реанімації у важкому стані.   

Про це повідомив Obozrevatel з посиланням на джерела.

За даними джерел, підрив Афанасьєвського нібито організувала Служба безпеки України.

Юрій Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота.

Афанасьєвський має звання генерал-майора, він є агентом центрального апарату ФСБ. У терористичній "ЛНР" він виконує роль "фінансиста" ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Нагадаємо, в Азовське море впав російський бойовий вертоліт Ка-52 – що відомо.

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Дата публікації
Перегляди
724
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