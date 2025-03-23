У Лондоні побоюються нової "зброї" Кремля проти британських миротворців в Україні

Російська влада потенційно може використати юридичні механізми ЄСПЛ, аби підірвати моральний дух британської армії.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер отримав попередження про можливе використання Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) як інструменту гібридної війни з боку Росії.
Як пише The Telegraph, у Лондоні побоюються, що Кремль може подати судові позови проти британських військових, які братимуть участь у майбутній миротворчій місії в Україні.
Згідно з матеріалом, російська влада потенційно може використати юридичні механізми ЄСПЛ, аби підірвати моральний дух армії, звинувативши військових у порушеннях прав людини. Це викликає тривогу в контексті можливої участі Великої Британії в багатонаціональній операції на українській території.
Тіньовий міністр оборони Джеймс Картлідж звернувся до голови оборонного відомства Джона Хілі із закликом розглянути тимчасовий вихід з Європейської конвенції з прав людини для захисту військових. У листі він зазначив, що британські солдати вже стикались із "прикрими" судовими переслідуваннями після участі в місіях в Іраку, Афганістані та Північній Ірландії.
"Щоб максимально захистити наших солдатів, я закликаю вас розглянути можливість виходу з ЄКПЛ на період перебування військ у зоні українського конфлікту", — написав Картлідж.
Це питання постає на тлі занепокоєння серед ветеранів. За словами Картліджа, багато з них вже висловили побоювання, що подібні до минулих позови можуть повторитись і в Україні.
У Міністерстві оборони Великої Британії запевняють, що уряд веде детальне військове планування разом із союзниками, щоби сформувати майбутню систему гарантій безпеки для України.
"Велика Британія, як і завжди, діє відповідно до національного та міжнародного законодавства під час проведення операцій", — наголосили в МО.
Раніше прем’єр-міністр Кір Стармер заявив про готовність Великої Британії надати війська та авіацію для участі в миротворчій місії на території України після припинення бойових дій.
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