Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер отримав попередження про можливе використання Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) як інструменту гібридної війни з боку Росії.

Як пише The Telegraph, у Лондоні побоюються, що Кремль може подати судові позови проти британських військових, які братимуть участь у майбутній миротворчій місії в Україні.

Згідно з матеріалом, російська влада потенційно може використати юридичні механізми ЄСПЛ, аби підірвати моральний дух армії, звинувативши військових у порушеннях прав людини. Це викликає тривогу в контексті можливої участі Великої Британії в багатонаціональній операції на українській території.

Тіньовий міністр оборони Джеймс Картлідж звернувся до голови оборонного відомства Джона Хілі із закликом розглянути тимчасовий вихід з Європейської конвенції з прав людини для захисту військових. У листі він зазначив, що британські солдати вже стикались із "прикрими" судовими переслідуваннями після участі в місіях в Іраку, Афганістані та Північній Ірландії.

"Щоб максимально захистити наших солдатів, я закликаю вас розглянути можливість виходу з ЄКПЛ на період перебування військ у зоні українського конфлікту", — написав Картлідж.

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Це питання постає на тлі занепокоєння серед ветеранів. За словами Картліджа, багато з них вже висловили побоювання, що подібні до минулих позови можуть повторитись і в Україні.

У Міністерстві оборони Великої Британії запевняють, що уряд веде детальне військове планування разом із союзниками, щоби сформувати майбутню систему гарантій безпеки для України.

"Велика Британія, як і завжди, діє відповідно до національного та міжнародного законодавства під час проведення операцій", — наголосили в МО.

Раніше прем’єр-міністр Кір Стармер заявив про готовність Великої Британії надати війська та авіацію для участі в миротворчій місії на території України після припинення бойових дій.