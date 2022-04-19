У Лондоні відповіли на ініціативу щодо обміну Медведчука на британських полонених

У Лондоні відповіли на ініціативу щодо обміну Медведчука на британських полонених

Велика Британія не буде вступати з Росією в переговори про обмін затриманого кума Путіна Віктора Медведчука на двох британських легіонерів, взятих у полон РФ.

Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс заявив, що у Британії обговорюють лише питання про те, як покарати РФ санкціями, а не допомогти Москві.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

Льюїс зауважив, що Віктор Медведчук є близьким до Путіна олігархом, тому в Лондоні не мають наміру сприяти його обміну. Навпаки, йдеться про запровадження санкцій проти людей, наближених до російського лідера, і в цьому контексті "дивно думати про те, як можна допомогти Росії".

"Ми не шукатимемо способів, як допомогти Росії, ми прагнемо фактично переконатися, що режим Путіна не досягнув успіху в цьому огидному вторгненні, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти українському народу та президентові і уряду України перемогти Путіна", - сказав Льюїс.

Коментувати можливість участі Британії у спробі повернути своїх полонених британців додому міністр відмовився, пояснивши, що це є "питанням національної безпеки".

До слова, раніше російське телебачення показало відеозапис з нібито британськими полоненими Шоном Піннером та Айденом Асліном, яких окупанти взяли в полон у Маріуполі.

Нагадаємо, ввечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Згодом Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.

У понеділок, 18 квітня, колишній нардеп звернувся до Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

У Кремлі бачили звернення Медведчука, але воно наразі залишилось без жодної реакції.

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