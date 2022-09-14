У Лозовій росіяни надпотужною ракетою знищили порожній ліцей

Минулої ночі потужний вибух пролунав у Лозовій, ракета влучила в один із навчальних закладів. Від величезної споруди мало що залишилось, йдеться в ТСН.

Друзки скла, бетонні брили, шматки меблів та книжки із зошитами - все навколо вкрите шаром сірого пилу. «Почув вночі вибух, близько трьох ночі. Зателефонував після хвилин 5-10 - сторож закладу, сказала, що в школу влучила ракета», - розповідає директор Лозівського ліцею Сергій Решетов.

Рашиська смертоносна ракета поцілила прямо у кабінет, де до сьогодні, вивчали біологію. Поряд було пів десятка класів з навчальними верстатами й рештою обладнання, після вибуху вціліло не багато. Впритул до кабінетів трудового виховання до минулої ночі розташовувався корпус найменших вихованців. До улюбленців місцевої малечі нині нікому немає діла, бо шматки бетону можуть завалитись будь-якої миті. Батьки дітлахів разом із вчителями, через провалля, там де раніше були вікна, рятують те, що вціліло.

Уламки ракети, якою рашисти знищили школу у Лозовій розкидало на кількасот метрів довкола. Більшість елементів корпусу з легкого сплаву, на якому видно чимало заклепок. З огляду на уламки, які тут вже відшукали, фахівці припустили, що ймовірно у Лозівську школу влучила ракета повітряного базування Х-101. Такі ракети - максимально точні, з відстані до 5 тисяч кілометрів похибка влучання не перевищує 20 метрів і кожен такий запуск коштує 13 мільйонів доларів, тож не знати, куди саме цілять, рашисти просто не могли. «Чесно, не вірилося, що це відбудеться з нашим закладом! Взагалі не вірилось! Це удар просто по дитинству», - каже директор закладу.

Люди певні: це свідомий терор і відплата, за успіхи українських воїнів на передовій. Та боятися ворога тут не збирається ніхто. Одні, мерщій почали ремонтувати пошкоджені вибухом прилеглі до школи споруди. Інші - взяли до рук фарбу. Російською громадяни України написали, тим, хто тепер тікає з Харківщини, де насправді їхнє місце.

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