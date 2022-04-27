У Луцьку демонтують радянську символіку на меморіалі Вічної Слави (фото, відео)

У Луцьку демонтують радянську символіку на меморіалі Вічної Слави (фото, відео)

В Україні продовжують масово зносити пам'ятники радянській армії.

У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на меморіалі Вічної Слави. Там також виправлять дату початку Другої світової війни.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Розпочали демонтаж радянської та україноненависницької символіки на меморіалі Вічної Слави. Після демонтажних робіт весь благоустрій буде відновлено в найкоротші терміни", - написав Поліщук.

Він додав, що також відбудеться заміна дати початку Другої світової війни.

"Монтаж цифр 1939 замість 1941 підрядник зобов‘язався зробити до 1 травня", - зазначив він.

Нагадаємо, мер Новомосковська згоден перейменувати місто, але за однієї умови.

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