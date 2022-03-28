У Луцьку добу ліквідовують пожежу на нафтобазі після влучання російської ракети: апокаліптичні фото

У Луцьку добу ліквідовують пожежу на нафтобазі після влучання російської ракети: апокаліптичні фото

Ракета була випущена з території Білорусі.

Станом на вечір 28 березня у Луцьку рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на нафтобазі, яка сталася 27 березня через влучання ракети РФ.

Про це повідомляє ДСНС України.

За даними надзвичайників, пожежу вдалося локалізувати вранці, однак ліквідація досі триває.

"Продовжується гасіння пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня. Сьогодні о 08:12 її вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація", - йдеться у повідомленні.

За словами мера Луцька, нафтобаза зазнала серйозних втрат. Ті записи пального, які були, вигоріли вщент.

Нагадаємо, ввечері 27 березня Росія завдали ракетного удару в Луцьку по нафтобазі. Внаслідок цього виникла пожежа. На щастя, обійшлося без жерт.

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