У Луцьку та Дніпрі пролунали вибухи, є жертва, терміново відключили котельні

Інформації про постраждалих поки що немає.
Близько шостої години ранку п'ятниці, 11 березня, у Луцьку та Дніпрі пролунали вибухи.
Про це повідомляють журналісти ТСН.ua.
Нині в містах триває повітряна тривога. Місцеві мешканці перебувають в укриттях.
У кожному з міст пролунали щонайменше по два вибухи. Куди саме поцілили відомо, проте поки не бажано повідомляти через можливі повторення обстрілів, адже російські окупанти стежать і за соцмережами, і за ЗМІ та коректують обстріли.
Унаслідок ранкового обстрілу в Дніпрі загинула щонайменше одна людина, повідомляє ДСНС. Російські окупанти завдали по місту три авіаудари. Вибухи сталися біля дитсадка, багатоповерхівки та зруйнували взуттєву фабрику.
У Луцьку припинили роботу двох котелень через вибухи, повідомляє "Луцьктепло". Про причини поки що не відомо.
"У зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень. Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації", - ідеться в повідомленні.
Перші вибухи у Дніпрі та Луцьку були ще 24 лютого, а потім було затишшя протягом двох тижнів.
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