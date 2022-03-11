У Луцьку та Дніпрі пролунали вибухи, є жертва, терміново відключили котельні

У Луцьку та Дніпрі пролунали вибухи, є жертва, терміново відключили котельні

Інформації про постраждалих поки що немає.

Близько шостої години ранку п'ятниці, 11 березня, у Луцьку та Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляють журналісти ТСН.ua.

Нині в містах триває повітряна тривога. Місцеві мешканці перебувають в укриттях.

У кожному з міст пролунали щонайменше по два вибухи. Куди саме поцілили відомо, проте поки не бажано повідомляти через можливі повторення обстрілів, адже російські окупанти стежать і за соцмережами, і за ЗМІ та коректують обстріли.

Унаслідок ранкового обстрілу в Дніпрі загинула щонайменше одна людина, повідомляє ДСНС. Російські окупанти завдали по місту три авіаудари. Вибухи сталися біля дитсадка, багатоповерхівки та зруйнували взуттєву фабрику.

У Луцьку припинили роботу двох котелень через вибухи, повідомляє "Луцьктепло". Про причини поки що не відомо.

"У зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень. Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації", - ідеться в повідомленні.

Перші вибухи у Дніпрі та Луцьку були ще 24 лютого, а потім було затишшя протягом двох тижнів.

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