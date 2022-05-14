У Луцьку трьох школярів вербували російські спецслужби: що знайшли у телефонах дітей

У Луцьку підлітків спробували завербувати російські спецслужби. Діти фотографували військові об'єкти.
Зокрема, у телефонах школярів виявили знімки військового аеродрому.
Про це повідомили в Службі безпеки України у Волинській області.
В СБУ зазначили, що 9 та 10 травня трьох школярів декілька разів бачили біля одного із блокпостів міста. Оперативники СБУ перевірили їх телефони. Там, окрім знімків з ремонтного пункту аеродрому, виявили також переписку з невідомими російськими абонентами.
“Вони розпитували у школярів про ситуацію в регіоні, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння", – зазначили в СБУ.
Чи встигли діти передати в Росію важливу інформацію - правоохоронці не уточнюють.
Раніше стало відомо, що приватна військова компанія (ПВК) "Вагнера" розпочала нерозбірливий найм людей, які готові вирушити воювати в Україні у складі окупаційних військ.
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