У Луцьку трьох школярів вербували російські спецслужби: що знайшли у телефонах дітей

У Луцьку трьох школярів вербували російські спецслужби: що знайшли у телефонах дітей

У Луцьку підлітків спробували завербувати російські спецслужби. Діти фотографували військові об'єкти.

Зокрема, у телефонах школярів виявили знімки військового аеродрому.

Про це повідомили в Службі безпеки України у Волинській області.

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В СБУ зазначили, що 9 та 10 травня трьох школярів декілька разів бачили біля одного із блокпостів міста. Оперативники СБУ перевірили їх телефони. Там, окрім знімків з ремонтного пункту аеродрому, виявили також переписку з невідомими російськими абонентами.

“Вони розпитували у школярів про ситуацію в регіоні, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння", – зазначили в СБУ.

Чи встигли діти передати в Росію важливу інформацію - правоохоронці не уточнюють.

Раніше стало відомо, що приватна військова компанія (ПВК) "Вагнера" розпочала нерозбірливий найм людей, які готові вирушити воювати в Україні у складі окупаційних військ.

Новини України: в СБУ назвали фейком заяву ФСБ Російської Федерації про затримання українських шпигунів

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