У Луцьку відновили роботу котелень, які не працювали після російських обстрілів

Окупанти раніше розбомбили місцевий військовий аеродром.
У Луцьку після обстрілів російськими окупантами військового аеродрому дві котельні припинили роботу. Наразі їх функціонування відновлено.
Про це у Фейбуці повідомляє ДКП "Луцьктепло".
"Роботу котелень відновлено", — заявили в підприємстві.
Раніше "Луцьктепло" повідомляв, що через вибухи в Луцьку робота двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова була тимчасово припинена, а їх функціонування обіцяли відновити після стабілізації ситуації.
Нагадаємо, у п'ятницю, 11 березня, російська армія завдала ракетного удару по аеродрому в Луцьку Волинської області. Бомбардувальник Російської Федерації випустив чотири ракети.
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