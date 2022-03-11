У Луцьку відновили роботу котелень, які не працювали після російських обстрілів

У Луцьку відновили роботу котелень, які не працювали після російських обстрілів

Окупанти раніше розбомбили місцевий військовий аеродром.

У Луцьку після обстрілів російськими окупантами військового аеродрому дві котельні припинили роботу. Наразі їх функціонування відновлено.

Про це у Фейбуці повідомляє ДКП "Луцьктепло".

"Роботу котелень відновлено", — заявили в підприємстві.

Раніше "Луцьктепло" повідомляв, що через вибухи в Луцьку робота двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова була тимчасово припинена, а їх функціонування обіцяли відновити після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 березня, російська армія завдала ракетного удару по аеродрому в Луцьку Волинської області. Бомбардувальник Російської Федерації випустив чотири ракети.

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