У Луганській області без світла залишилися майже сто тисяч мешканців

Знеструмлено 25 населених пунктів в регіоні.
Внаслідок обстрлів армії Російської Федерації 99 841 мешканець Луганської області залишаються без світла: росіяни нещадно знищують енергосистему регіону.
Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
Газопостачання відсутнє в 27 населених пунктах: у 22 повністю та у 5 частково. Загалом без палива близько 32 550 абонентів.
Як повідомлялося, що за минулу добу, 22 березня, в Луганській області пошкоджено 15 будинків: 12 багатоквартирних та ти приватних, а також господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. Крім того, в Рубіжному російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальники які прибули на місце траедії, знайшли трьох загиблих: двоє з них діти.
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