У Луганській області нацгвардієць збив російський безпілотник: фото

У Луганській області нацгвардієць збив російський безпілотник.

Безпілотник РФ вів ворожу розвідку, коли його зі стрілецької зброї збив український захисник.

Про це повідомили в МВС України.

Нацгвардієць на псевдо "Клапан" знищив російський безпілотник за допомогою АК-74. Український захисник розповів, що він від командира отримав вказівки про ворожий літальний апарат та вирішив знищити безпілотник.

"На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому - він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух", - каже "Клапан".

Ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату - близько 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.

Нагадаємо, в Одесі ЗСУ збили безпілотник окупантів, який фільмував об'єкти інфраструктури.

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