У Луганській області не вщухають обстріли російських окупантів: гатять по будинках людей

У Луганській області не вщухають обстріли російських окупантів: гатять по будинках людей

Від ударів помешкання не лише зазнають руйнування, в них також виникають пожежі.

У Сєвєродонецьку та Рубіжному обстріли не вщухають від вечора, а у ніч проти 13 березня росіяни відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вже тиждень російська армія цинічно розстрілює мирне населення наших міст, відкриваючі вогонь по домівках. Вони навмисно цілять у тих, від кого не буде спротиву – жінок та дітей, старих. От який військовий зі здоровим глуздом стрілятиме по будинку для літніх людей? Із танку! А росіяни це зробили, цілеспрямовано. У Кремінній", – наголосив очільник Луганської області.

За попередніми даними, у Лисичанську пошкоджено газовід та декілька будинків. У Сєвєродонецьку в чотирьох будинках виникли пожежі. У Попасній один будинок повністю зруйновано. Крім того, у місті перебито газовід.

За словами Гайдая, кількість жертв та потерпілих уточнюється.

До слова, напередодні з Лисичанська і Сєвєродонецька, які сильно потерпають від обстрілів російської армії, вдалося евакуювати понад 300 жінок і дітей.

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