У Луганській області не вщухають обстріли російських окупантів: поранено двоє людей

Внаслідок обстрілів зруйновано 12 житлових будинків.

Російяська армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти у Луганській області, але вони тримають оборону.

Про це вранці 21 березня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Протягом минулої доби, 20 березня, окупанти країни агресорки Росії відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній, Комишувасі. Під час учорашніх обстрілів загиблих виявлено не було. Поранення дістали двоє мешканців у Попасній та Комишувасі. З-під завалів вдалося врятувати п'ятеро осіб.

Внаслідок обстрілів ворога за добу пошкоджено або зруйновано близько 20 об’єктів, з яких три багатоквартирних та дев'ять приватних житлових будинків. Крім того, пошкоджені продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Наші міста міцно тримають оборону, Збройні сили України б’ють ворога. Намагання армії РФ захопити великі населені пункти марні, тому вони обрали тактику терору мирного населення. Це Росія, від неї іншого чекати не потрібно", - наголосив Сергій Гайдай.

Як повідомлялося, частину мешканців Лівобережного району Маріуполя силоміць вивозять до країни-агресорки, Російської Федерації. У людей забирають український паспорт. Натомість видають папірець, який "не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі".

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