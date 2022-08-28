У Луганській області окупанти підготували методичку для вчителів на 1 вересня – розвідка

Окупаційна влада так званої "ЛНР" підготувала для вчителів методичку з рекомендаціями щодо проведення в школах першого уроку на тему "Моя історія".
Методичка містить детальний план проведення уроку та увібрала в себе всі наративи російської пропаганди про історію України.
Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Ленін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено", – йдеться у повідомленні.
У розвідці проаналізували деякі цитати з методички:
"Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність "Серцевинної Землі" – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром".
Більшість цитат зі згаданого документу суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду, зазначили у розвідці.
Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області росіяни будь-якими способами примушують батьків, щоб діти йшли до школи 1 вересня. Крім того, тиснуть загарбники і на вчителів.
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