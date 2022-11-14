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У Луганській області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення - Генштаб

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Луганській області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення - Генштаб

Фото: Сергій Гайдай

Ворог запускає в ефір телеканал “Маріуполь-24”.

Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, армія Росії планує вивезти усіх цивільних жителів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За інформацією командування Генштабу, ворог має намір вивезти людей з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій.

"В місті Маріуполь окупаційна влада, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди. Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал “Маріуполь-24”. Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця", - додали у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на Донеччині: що відомо

Нагадаємо, окупанти штурмують Донеччину, але їхні втрати величезні, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Це наразі одні з найгарячіших напрямків, де ведуться бойові дії.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, РФ на сході України сконцентрувала близько 130 тис. офіцерського складу та солдатів.

Командування ЗСУ наголошує, що ворог намагається захопити Соледар.

Останні декілька діб Збройні сили України мають суттєвий прогрес біля Бахмута на Донеччині – прорвали лінію оборони і значно просунулися вглиб – десь на 2 км, десь на 5 км.

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Дата публікації
Перегляди
1021
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