У Луганській області окупанти почали готувати до війни дітей та вигадали новий метод мобілізації - Гайдай

Жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років.

У тимчасово окупованих населених пунктах області загарбники вдаються все до нових і нових методів мобілізації.

Про це 22 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Я неодноразово розповідав, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку. Зараз там і працювати майже нікому, як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися. Втім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни", - зазначив він.

Так, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося "урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху" "Молода гвардія" 30 дітей шкільного віку.

Тим часом, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. За інформацією очільника ОВА їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 180-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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