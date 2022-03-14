У Луганській області окупанти розстріляли дві автівки з мирними жителями

У Луганській області окупанти розстріляли дві автівки з мирними жителями

Прокуратура вже відкрила кримінальні провадження.

У Луганській області російські окупаційні війська розстріляли дві автівки з мирними жителями. Троє людей загинули, один чоловік поранений.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

На автодорозі поблизу села Стара Краснянка російські окупанти розстріляли автомобіль, в якому перебували чоловік та жінка, вони загинули.

Крім того, російські окупанти розстріляли ще один автомобіль. У результаті водій отримав поранення, а 58-річна жінка загинула.

Сєвєродонецька окружна прокуратура Луганщини за цими фактами відкрила кримінальні провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, у Запорізькій області російські окупанти жорстоко вбили двох працівників "Укрпошти", які розвозили людям пенсії та пошту.