У Луганській області окупанти в ЖК обстріляли лікарів, які приїхали на виклик до людей - фото

У Луганській області окупанти в ЖК обстріляли лікарів, які приїхали на виклик до людей - фото

На момент обстрілу лікарі були в спеціалізованому медичному транспорті.

Окупанти 6 березня з градів обстріляли лікарів в житловому комплексі "Камелот" м.Сєвєродонецька. У медиків мінно-взривні поранення у вигляді контузії середнього ступеню важкості.

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За даними Геращенка, на момент нападу окупантів лікарі саме перебували на виїзді для надання медичної допомоги мешканцям району. Радник голови МВС зауважив, що у цьому районі ніколи не було військових об'єктів та військовослужбовців.

"Лікарі перебували в спеціалізованому медичному транспорті та отримали мінно-взривні поранення у вигляді контузії середнього ступеню важкості", - додав Геращенко.

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