У Луганській області окупанти за добу пошкодили до 40 будинків: рятувальники розвезли людям гумдопомогу (фото, відео)

Медикаменти, їжу, питну воду вже було доставлено в дитячу лікарню.

Окупанти знову завдають потужних ударів по мирним містам та селам Луганщини. Під обстрілами впродовж доби були Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Кремінна, Привілля, Золоте.

Про це повідомили у МВС України.

Також читайте Для мешканців Луганської області погоджено гуманітарний коридор

Як зазначається, що лише за добу пошкоджено 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди.

Рятувальники ДСНС Луганщини разом з органами влади, міжнародними організаціями та волонтерами продовжують розвозити людям гуманітарну допомогу. Зокрема, медикаменти, їжу, питну воду вже було доставлено в дитячу лікарню.

Також гумнабори отримали і люди, які змушені переховуватися від росіян в підвалах.