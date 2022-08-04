У Луганській області партизани обстріляли автівку із самопроголошеним "мером" та його "заступником"

У транспортному засобі перебували самопроголошений "мер" Біловодська, що на Луганщині, та його "заступник".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як зазначається, місцеві колаборанти зазнали поранень. Про їхній стан наразі нічого невідомо.

"Біловодськ - це Україна!" - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, полонений уродженець Луганська розповів українським військовим, що окупанти зазнають на сході України величезних втрат.

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