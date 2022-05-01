У Луганській області почали подавати газ "без специфічного запаху": що сталося

У Луганській області почали подавати газ "без специфічного запаху": що сталося

У Луганській області людям почали подавати газ, який не має специфічного різкого запаху.

Від 1 травня через повномасштабне російське вторгнення на територію України споживачам Луганщини почали подавати газ без одоранту, тому він не має специфічного різкого запаху.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Краматорське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів повідомило АТ "Луганськгаз" про ризики та ускладнення з доставки речовини для проведення одоризації природного газу для споживачів. Подібна ситуація склалася через російське вторгнення на територію України", - йдеться в повідомленні.

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Громадян закликають бути вкрай обережними, дотримуватися правил безпечного користування природними газом.

До слова, Одорант — речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання. Щоб забезпечити безпеку транспортування і використання газу, йому спеціально надають різкий запах.

Нагадаємо, окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку, у результаті чого загинула пацієнтка.

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