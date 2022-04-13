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У Луганській області погоджено гумкоридор для евакуації людей в шести населених пунктах - Гайдай

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У Луганській області погоджено гумкоридор для евакуації людей в шести населених пунктах - Гайдай

Getty Images

Названо місця збору для виїзду для евакуації населення 13 квітня.

У Луганській області сьогодні, 13 квітня, узгоджено гуманітарний коридор для евакуації населення з міст регіону. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Гуманітарний коридор узгоджено: сьогодні відбудеться евакуація мешканців Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Маршрути змінені з огляду на фактор безпеки. Слід приймати рішення якнайшвидше. Ситуація дуже загострена", – написав він.

Місця збору для організованого виїзду на залізничні вокзали:

  • Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; кв. 40 років Перемоги, біля будинку 15
  • Привілля: Центральна площа;
  • Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
  • Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11;
  • Гірське: Будинок культури України, Гагаріна 13а
  • Попасна: вул. Першотравнева, 42.

"Також до Луганської області буде направлено гуманітарний вантаж. Слідкуйте за повідомленнями. Сподіваємось на тишу", – підсумував Гайдай.

Нагадаємо, Гайдай просить евакуюватися мешканців Луганщини.

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