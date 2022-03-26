У Луганській області погоджують п'ять гуманітарних коридорів на 26 березня: маршрути

У Луганській області погоджують п'ять гуманітарних коридорів на 26 березня: маршрути

Людей будуть евакуювати за відсутності обстрілів.

У суботу, 26 березня, в Луганській області "режим тиші" погоджується на п'яти маршрутах.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, місцева влада буде намагатися евакуювати людей з шести населених пунктів: Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Гірського та Нижнього.

"Вже забрали 40 людей з Тошківки. Сподіваюсь, безпекова ситуація дозволить вивезти всіх охочих. Минулого разу автобус в Лисичанську потрапив під обстріл російської армії і люди не змогли виїхати", - розповів керівник ОВА.

Гайдай наголосив: евакуація із населених пунктів відбуватиметься за відсутності обстрілів армією Російської Федерації. Крім того, у зворотному напрямі буде направлено автотранспорт з гуманітарний вантажем.

До слова, напередодні, 25 березня, з Лисичанська Луганської області евакуювали 240 жителів, а з Кремінної – 77.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 25 березня, cпрацювали обидва погоджені гуманітарні коридори - вдалося евакуювати 7331 людину. З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом доїхало 2800 осіб, ще 4 тис. маріупольців були централізовано евакуйовані автобусами з Бердянська. З Мелітополя до Запоріжжя було евакуйовано 531 людину.

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