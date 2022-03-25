У Луганській області понад 95 тис. осіб не мають світла та майже 41 тис. - газу

У Луганській області понад 95 тис. осіб не мають світла та майже 41 тис. - газу

Частково обмежено подавання води до Сєвєродонецька.

Внаслідок обстрілів армії Російської едерації в Луганській без електроенергії перебувають ще 95 312 споживачів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Наразі фахівцям вдалося відновили електроенергію в будинках 6 200 споживачів. Втім, досі знеструмлено 32 населених пункти області: 12 частково, а 20 повністю.

Крім того, без газопостачання залишаються 27 населених пунктів, а це близько 41 000 абонентів. Загалом в області не мають загу 23 населені пункти повністю, а п'ять - частково.

За словами керівника Луганської ОВА, через порив на магістральному водоводі частково обмежено подавання води до Сєвєродонецька. Також обмежено роботу Сєвєродонецької ТЕЦ.

Як повідомлялося, на території Луганської області під час дії воєнного стану щоденно від 17:00 до 07:00 встановлено спеціальний режим світломаскування. Крім того, заборонене відвідування населенням лісів і в'їзд до них (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки, за винятком службових осіб.

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