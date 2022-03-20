У Луганській області працівниця прокуратури зрадила Україну: їй оголошено підозру

Колаборантці повідомлено про підозру.
Співробітниця Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури пройшла співбесіду з представниками "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"Жінка надала згоду на добровільний вступ до лав новоствореної незаконної "структури" та присягла на вірність самопроголошеній "Луганській народній республіці". Таким чином підозрювана добровільно обійняла посаду в одному зі структурних підрозділів так званої "прокуратури Новопсковського району ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваної з метою приводу у порядку ст. 615 КПК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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