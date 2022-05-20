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У Луганській області працівники одного із судів перейшли на бік окупантів

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У Луганській області працівники одного із судів перейшли на бік окупантів

Фото: pixabay.com

Працівники Біловодського районного суду Луганської області добровільно погодились співпрацювати із російськими окупантами.

Їм повідомили про підозру за фактом колабораціонізму та державної зради

Про це повідомляє МВС України. 

За даними слідства, двоє працівників суду в Луганській області добровільно погодились співпрацювати з російськими окупантами. За це їм загрожує до 15 років позбавлення волі. 

"Кіберполіцейські здійснювали збір та аналіз даних, а також опрацьовували відкриті джерела інформації для встановлення фактів зазначених кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні. 

Фігурантам оголошено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) КК України.

Нагадаємо, в Україні масово розслідують злочини служителів Московського патріархату. Вже відкрито понад десяток кримінальних проваджень за статтею "Зрада батьківщини". Під час окупації священнослужителі не лише допомогали ворогу, а й розповідали вірянам наративи російської пропаганди.

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