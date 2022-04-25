У Луганській області стався "вибух газу" у міськвиконкомі: загинув так званий "народний мер"

У Луганській області в місті Кремінна стався вибух у міськвиконкомі.
В той час там відбувалося засідання так званого “народного мера”.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник очільника МВС України Антон Геращенко.
Як повідомляється, стався “вибух газу”. У той час в міськвиконкомі відбувалася нарада так званого “народного мера” Кремінної зі зрадниками з силових структур.
“Наскільки я знаю, всі, хто присягнули на вірність народу України — загинули. Яка прикра несподіванка”, — повідомив Антон Геращенко.
Нагадаємо, що у Росії за добу сталося одразу кілька масштабних пожеж. Там горіла авіабаза, нафтобаза, м'ясокомбінат та поліція.
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