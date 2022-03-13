У Луганській області троє дітей отримали поранення через обстріли російських окупантів

У Луганській області троє дітей отримали поранення через обстріли російських окупантів

Також обстрілами зруйновані три школи.

У Луганській області протягом 12 березня російські окупаційні війська 49 разів відкривали вогонь. У результаті обстрілів є загиблі та поранені, серед поранених троє дітей.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зокрема, обстрілами пошкоджені житлові будинки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Попасній, Привіллі та Золотому, в деяких будинках виникли пожежі.

Також обстрілами зруйновані три школи, лікарня та торговельний центр у Сєвєродонецьку.

"️Вже зранку, 13 березня, окупаційні війська обстріляли Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку, де в укритті перебувають мешканці міста", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що станом на ранок 13 березня внаслідок збройної агресії Росії в Україні вже загинули 85 дітей і майже 100 поранені. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.