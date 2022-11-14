У Луганській області від окупантів вже звільнено 12 населених пунктів

У Луганській області ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів.

Про це в ефірі телеканалу"FreeДом" 14 листопада повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Включно з Макіївкою на Луганщині вже звільнено 12 населених пунктів. Якийсь час область повністю була під окупацією, тому для нас кожен звільнений населений пункт - це не лише статистика, а величезне натхнення та мотивація... Але просування йде непросто, кожен метр звільненої Луганщини дається дуже важко, адже у росіян все ж був час підготуватися та звести туди велику кількість мобілізованих", - зазначив він.

Очільник ОВА додав, що росіяни продовжують щоденно атакувати Білогорівку, яка вже повністю зруйнована.

Гайдай також наголосив, що у Луганській області наразі спостерігається велике скупчення нових мобілізованих та колишніх ув'язнених, яких мобілізували до складу "вагнерівців".

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Варто зазначити, що 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини. Він наголосив, що ЗСУ попри атаки росіян тримають оборону та продовжують контрнаступ. У листопаді очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про тяжкі бої та просування українських військ на Сватівському напрямку. Тоді йшлося про звільнення 9 населених пунктів регіону.

13 листопада стало відомо, що воїни ЗСУ звільнили село Макіївка Сватівського району Луганської області. Таким чином станом на 14 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів області.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках росіяни ведуть наступальні дії. Водночас продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та намагаються утримати тимчасово захоплені території.

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