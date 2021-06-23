У Луганській області виявили схрон боєприпасів, який терористи облаштували у 2014 році

Бойовики закопали зброю і боєприпаси у місті Щастя.
У Луганській області СБУ виявили схрон боєприпасів, який належав терористам незаконного збройного формування "Всевеликого війська Донського".
Про це інформує пресслужба СБУ.
Окупанти облаштували схованку ще у 2014 році. Бойовики закопали зброю і боєприпаси на відкритій місцевості поблизу пасажирської залізничної зупинки у місті Щастя та автомобільної траси Старобільськ-Донецьк.
Серед іншого, було вилучено 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм.
Також виявили:
- 12 гранатометних пострілів ВОГ-17;
- 90 зарядів до мінометних мін калібру 82 мм;
- понад 400 набоїв різного калібру;
- підривник артилерійського снаряду.
Нагадаємо, що у Луганській області викрили ексбойовика, який служив у Нацполіції.