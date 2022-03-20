У Луганській області військові знищили склад з пальним російських окупантів

Ліквідовато ворожу техніку.
Українські військовослужбовці знищили склад з пальним російських окупантів у Луганській області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, військові знищили склад рашистів та ліквідували частину техніки. Зокрема, знищено один ворожий танк та паливозаправний автомобіль.
“На відео видно момент точного попадання в склад росіян з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні і в пошуках легкої наживи стають неконтрольованими. СБУ наголосила, що російська армія мотивується можливістю грабежів, а офіцери не мають реальної влади і змушені підпорядковуватися "не російським ватажкам та солдатам", які переважають у першій роті.
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