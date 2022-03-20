У Луганській області військові знищили склад з пальним російських окупантів

Ліквідовато ворожу техніку.

Українські військовослужбовці знищили склад з пальним російських окупантів у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, військові знищили склад рашистів та ліквідували частину техніки. Зокрема, знищено один ворожий танк та паливозаправний автомобіль.

“На відео видно момент точного попадання в склад росіян з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні і в пошуках легкої наживи стають неконтрольованими. СБУ наголосила, що російська армія мотивується можливістю грабежів, а офіцери не мають реальної влади і змушені підпорядковуватися "не російським ватажкам та солдатам", які переважають у першій роті.

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