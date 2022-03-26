У Луганській області з психоневрологічного інтернату евакуювали пона 120 людей літнього віку

Підопічних закладу вивезли на Буковину.

У суботу, 26 березня, вдалося евакуювати 124 підопічних Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок атак російських окупантів були практично знищені жилі приміщення інтернату. На момент обстрілу персонал та підопічні перебували в укритті. Саме тому людям вдалося вижити.

“Ці 124 людини, передусім, похилого віку і потребують особливого догляду. Тому, щойно з’явилася можливість скористалися “гуманітарним коридором”, ми вивезли їх у підсумку до Чернівецької області. Як бачите, щоб не вмерти від “руського миру”, соціально вразливі жителі Луганщини знайшли прихисток на заході України”, - наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, 11 березня російська армія з танку впритул розстріляла будинок для літніх людей в Кремінній. 56 людей, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці.

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